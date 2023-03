AMELIA, Che lodi a Pierozzi: "Mi ricorda Di Lorenzo"

FirenzeViola.it

L'ex portiere, tra le altre, di Livorno e Milan Marco Amelia è intervenuto sul canale B Italian ed ha parlato del terzino della Reggina (ma di proprietà della Fiorentina) Niccolò Pierozzi. Ecco le sue parole: "Mi piace davvero tanto, mi piaceva già nelle giovanili Viola. Interpreta il ruolo a tutto campo con qualità venendo spesso al centro. Sono le caratteristiche che ha Di Lorenzo. In una Serie A, in un contesto sano, può far parte anche della rosa della Fiorentina, senza nulla togliere a Dodò. Pierozzi si sposa molto bene col sistema di gioco di Italiano, dato che svolge bene entrambe le fasi. Sarà uno dei terzini che faranno parte della rosa il prossimo anno secondo me. Ha già segnato 3 gol, e 8-9 lo scorso anno