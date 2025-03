Ambrosini si racconta: "Volevo le 500 presenze col Milan ma a Firenze anno fantastico"

Ai microfoni di Radio Serie A Massimo Ambrosini ha raccontato il suo addio al Milan e l'approdo alla Fiorentina: "Galliani disse che ne avremmo riparlato a fine campionato e nella mia testa pensai che non fosse possibile che non finissi la mia carriera al Milan. A fine stagione per sicurezza lo chiamai prima di andare in vacanza per capire se ci fossero novità, ma lui mi rispose che aveva da fare dei ragionamenti e valutare alcune cose. In quel periodo c’era allegri e Cristante che stava iniziando a giocare e mi dissero che l’anno successivo avrebbero potuto scegliere lui. Quando ero in vacanza, Galliani mi richiamò e mi disse che non c’era più verso ero molto triste, molto.

Avevo il sogno di arrivare a 500 presenze con il Milan, ero a 492. Ci tenevo a finire lì, in quel momento non mi vedevo in altre squadre. Poi arrivò alla Fiorentina e ho fatto un anno fantastico, vi ringrazierò per sempre perché mi dette una bella opportunità. È stata una scelta figlia della rivalsa, della voglia che avevo dentro di far vedere che il Milan si sbagliava”.