Alle 20.45 Cagliari-Inter: in campo solo un Esposito, ecco le formazioni
L'Inter alle 20.45 a Cagliari vuole proseguire la scalata della classifica (ora è fermo a 6 punti a metà classifica appunto) in attesa della sfida tra Napoli e Milan domani. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori Pisacane e Chivu. In campo per ora c'è solo un Esposito, Sebastiano titolare nel Cagliari mentre il nerazzurro Pio parte dalla panchina.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Belotti. A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Rodríguez, Prati, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Liteta, Borrelli, Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane.
Inter (3-5-2): J.Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Zielinski, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, P. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati