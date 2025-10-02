Alle 18.45 Roma-Lille e Bologna-Friburgo: le formazioni ufficiali delle due sfide
Alle 18.45 scenderanno sul proprio Roma e Bologna, rispettivamente contro Lille e Friburgo, per la seconda giornata della fase campionato di Europa League.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, N’Dicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pellegrini, Soulè; Ferguson. A disposizione:Marcaccini, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Koné, Mancini, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El-Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini
Lille (4-4-2): Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud. A disposizione: Bodart, Merzouk, Ngoy, Fernandez-Pardo, Broholm, Perraud, Mukau, André, Tiago Santos, Raghouber, Igamane, Goffi. Allenatore: Bruno Genesio
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, Casale, Zortea, Dallinga, Miranda, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. A disposizione: Muller, Huth, Jung, Scherhant, Holer, Suzuki, Eren Dinkci, Hofler, Gunter, Matanovic, Rosenfelder, Ogbus. Allenatore: Julian Schuster
