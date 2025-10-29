Alle 18.30 Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma: le formazioni
Alle 18.30 le prime sfide di questo mercoledì di serie A, Como-Verona, Roma-Parma e Juventus-Udinese. Ecco le formazioni ufficiali dei due match:
Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede, Frese; Giovane, Orban
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. All: Gasperini
Parma (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi; Estevez, Bernabé, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All: Cuesta
Juventus (3‑4‑1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Brambilla.
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic
