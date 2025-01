ALL. BRENTFORD, Kayode ottimo acquisto: ha talento

FirenzeViola.it

Michael Kayode da oggi è ufficialmente un giocatore del Brentford. Di lui ha parlato così il tecnico della squadra inglese, Thomas Frank, ai canali ufficiali del club: “Penso che sia un ottimo acquisto per noi. Mi piace molto, sono felice che la trattativa si sia conclusa. Mi permette di avere qualche opzione in più. Ha un grande talento, soprattutto dal punto di vista fisico, e lavora benissimo difensivamente”.

Contro il Crystal Palace ci sarà? "Non sarà disponibile fin da subito. Michael è giovane e deve crescere. In più non ha giocato molto, ma la scorsa stagione è stato il titolare della Fiorentina. Ha un carattere vivace che apprezzo particolarmente, dobbiamo farlo sentire parte del gruppo. Ci metterà un po' a imparare i nostri principi di gioco, è normale. Deve allenarsi forte e ci sono tante cose da mettere a posto, ma se tornerà a livelli alti di rendimento giocherà”.