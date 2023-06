ALL. ARIS LIMASSOL, Kokorin? Spero rimanga qua

FirenzeViola.it

L'allenatore dell'Aris Limassol Alexey Shpilevsky ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sport-rb.ru riguardo al futuro di Kokorin: "Ancora non so niente, ma la mia volontà è chiara. Per trattenere Kokorin è necessario un accordo sia con lui che con la Fiorentina. Io avrei piacere che lui restasse qua con noi, lo conosco bene e per il momento non penso ad eventuali sostituti".