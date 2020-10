AGNELLI, Perdite del calcio 7mlrd. Ronaldo e Sarri...

Lunga conferenza stampa di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dopo l’Assemblea ordinaria degli azionisti svolta in mattinata nella sede della Continassa. Questi alcuni estratti del suo intervento: "Viene stimata una perdita da 6.5 a 8.4 miliardi. Se è vero che se non giochiamo coi tifosi ci sono dei risparmi, dall'altra c'è l'attività del mercato che ha l'impatto che è di 2.5-3 miliardi. Abbiamo visto l'impatto sulla campagna trasferimenti estiva: tutti i mercati hanno perso una grossa fetta di trasferimenti, torta l'Inghilterra che è stabile a 1.4 anziché 1.6. In Italia 750 milioni contro 1.3 miliardi. E nel calcio europeo scopriamo che chi aveva più vendite che acquisti in Europa, come Portogallo e Olanda, esportatori di talento, se guadagnavano 250 milioni, ora solo 100. L'Olanda passa da 260 a 110 milioni di incassi dal mercato. Le stime dicono che per le prime divisioni europee, circa 360 club avranno bisogno di 6 miliardi di aumento di capitale".

Su Sarri: "Ho un ottimo ricordo di Maurizio, una persona con interessi oltre al calcio che è la sua prima passione e che vive in modo coinvolgente. Sono felice che abbia vinto lo Scudetto con noi. Negli anni ricordo come nello spogliatoio c'è un'alchimia che si crea e che porta a superare ostacoli che possono sembrare insormontabili: con lui non c'è stata quest'alchimia ma abbiamo vinto uno Scudetto insieme. Sono stato io a indicare lui come la persona che avrebbe portato la Coppa dello Scudetto nel Museo, sarà ricordato come un tecnico vincente della Juventus".

Spadafora ha dichiarato che Ronaldo in Italia ha violato il protocollo?

"Deve chiamare il ministero della Salute e degli Interni e farsi spiegare cos'ha violato. Io per la Juventus applico il protocollo federale. Io sono un dirigente sportivo e mi curo di quello".