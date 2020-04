AG. THEREAU, In viola è andato tutto storto. Ora...

L'agente di Cyril Thereau David Lasaracina ha parlato così del futuro del suo assistito. "La sua parentesi in viola è stata molto strana, perché è partito benissimo, ma poi dopo essersi infortunato e col cambio di allenatore è andato tutto storto. Non penso che abbia avuto problemi con i compagni. Pioli ha solo cambiato modulo e Cyril non ha più giocato. A Cagliari era partito bene, ma poi si è di nuovo infortunato. E da quando è tornato a Firenze, con il cambio di proprietà la Fiorentina ha totalmente cambiato mentalità".