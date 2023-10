AG. M. RUI, Garcia in Napoli-ACF? Sotto gli occhi di tutti

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, STIRAMENTO PER CHRISTENSEN. SU NZOLA... Non ha preso parte all'incontro di questa sera Oliver Christensen per via di un infortunio durante il riscaldamento iniziale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il portiere danese ha subìto uno stiramento al quadricipite femorale che lo... Non ha preso parte all'incontro di questa sera Oliver Christensen per via di un infortunio durante il riscaldamento iniziale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il portiere danese ha subìto uno stiramento al quadricipite femorale che lo... NOTIZIE DI FV IND. FV, PER BONAVENTURA RIPOSO E DIFFERENZIATO CONCORDATI Il lavoro differenziato di Giacomo Bonaventura era previsto perciò nessun allarme particolare sulle condizioni del giocatore viola. La Fiorentina era rientrata da Napoli in piena notte perciò era già stato concordato di dare riposo e lavoro a parte al... Il lavoro differenziato di Giacomo Bonaventura era previsto perciò nessun allarme particolare sulle condizioni del giocatore viola. La Fiorentina era rientrata da Napoli in piena notte perciò era già stato concordato di dare riposo e lavoro a parte al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi