AG. KAYODE, Cessione? Solo fantascienza, rimane

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Andrea Ritorni, scopritore di Michael Kayode e capo scouting nella scuderia del procuratore Claudio Vigorelli ha parlato così del suo assistito: "La serata del Golden Boy è stato un evento unico, molto emozionante. Ha meritato il premio ed era giusto che lo dedicasse alla sua famiglia, speriamo che sia solamente l'inizio".

Sul posto in squadra: "Al momento Dodo è in grande forma, e Michael deve conquistarsi il posto. Quando il mister lo chiama in causa deve fare il massimo e farsi trovare pronto, è un ragazzo serio che lavora assiduamente. Ha un bellissimo rapporto con Dodo, fin dal primo momento ha sempre apprezzato l'atteggiamento del suo compagno di reparto che gli ha fatto da chioccia. Mi piacerebbe vederli giocare insieme".

Possibile futuro lontano da Firenze? "Le voci sono fantasie, è fantascienza. Non c'è nessun fondamento sulla sua possibilità di trasferimento. Sta bene in viola e se Michael ha raggiunto quel premio lo deve anche alla Fiorentina, ad Angeloni, Aquilani e lo stesso Palladino. L'intenzione è quella di rimanere fino a fine stagione. Il prezzo lo fa sempre la Fiorentina e al momento ogni discorso è prematuro".