AFFIBBIATO, Accelerata sulla vendita. Domani...

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria di ACF Fiorentina, ha parlato così in merito ai tagliandi venduti per Fiorentina-Juventus di Coppa Italia: "L'apertura concessa ai residenti in Toscana ha dato un'accelerazione alla vendita dei tagliandi. La giornata di domani sarà molto importante, il web è sempre aperto e la biglietteria sarà aperta da domani alle 9. Il settore che ha più disponibilità è la Curva Ferrovia, la Fiesole è esuarita come i parterre, c'è ancora qualche biglietto in maratona laterale e in tribuna laterale, sta per finire anche la maratona centrale. Stasera siamo ottimisti e non mi sbilancio: non dico nessuna cifra, faremo i conti domani sera. Per i cittadini che non sono residenti in Toscana e sono senza tessera si può acquistare il biglietto su TicketOne sia in tribuna che in maratona. Non abbiamo ancora aperto la vendita dei biglietti per l'Hellas Verona. Domani in tarda mattinata apriremo la vendita per domenica".