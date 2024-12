ADLI, Non abbiamo fenomeni, ma siamo una squadra forte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il pareggio tra Juventus e Fiorentina, il centrocampista viola Yacine Adli ha commentato così il match in diretta su Sky Sport: "Dobbiamo sempre volere di più. Se vogliamo stare in alto, non possiamo accontentarci dei pareggi. Questo è un punto che ha non ha il valore di una vittoria, ma penso che abbiamo fatto una bella partita in uno stadio difficile. Siamo venuti a giocare con coraggio. Non dobbiamo accontentarci di questo pari, dobbiamo volere di più. Abbiamo lavorato insieme per fare una grande partita. E’ un punto che ci permette di restare là e di ripartire nella miglior maniera possibile nel 2025. Sono contento della prestazione della squadra, ma non sono uno che festeggia per i pareggi. Io gioco per vincere tutte le partite".

Sulla squadra: “Abbiamo una squadra forte, ma non abbiamo fenomeni. Dobbiamo avere questo spirito di squadra di dare tutto in campo: si vede che quando diamo un po’ meno andiamo in difficoltà. Dobbiamo dare sempre il mille per cento per toglierci delle soddisfazioni. Neanche De Gea è un fenomeno? Lui è un’altra cosa (ride, ndr)”.

Com'è stato il pareggio all'ultimo?

“Quando pareggi all’ultimo è un po’ pretenzioso dire che potevamo vincerla, ma penso che c’erano degli spazi da poter sfruttare. Ma si è visto che avevamo dato tutto ed eravamo stanchi alla fine. Penso che questo pari sia meritato per entrambe. Dobbiamo continuare così perché ci sono partite importanti che ci aspettano”.