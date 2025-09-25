Adesso tocca a Gudmundsson, Pioli e la società credono ancora nell'islandese

Nelle difficoltà sono i migliori a dover emergere e ora la netta sensazione è che a Firenze ci sia bisogno del vero Albert Gudmundsson, ancora mai visto sui livelli di Genova, quando era al suo primo anno in Serie A. Con il Grifone stupiva, a Firenze invece non ha ancora trovato la sua dimensione. La media fra minuti giocati e gol dello scorso anno è stata in realtà tutt'altro che bassa, però i tanti infortuni lo hanno portato a prestazioni a singhiozzo e a non trovare mai la miglior condizione fisica.

All'inizio di questa stagione, ricorda la Gazzetta dello Sport, l'islandese ha gridato a gran voce la voglia di dimostrare il proprio valore e ora tocca soltanto a lui trasformare tutte le intenzioni in pratica, al più presto. In estate è stato riscattato dalla Fiorentina per 13 milioni (oltre ai 6 già versati l'anno precedente), ha la piena fiducia di società e allenatore che ora attendono risposte più che positive.