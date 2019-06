ACF, Via ai nuovi Fiorentina Camp: tutti i dettagli

Come comunicato dalla Fiorentina attraverso il suo sito ufficiale, anche quest’anno tanti ragazzi hanno l’opportunità di respirare l’aria del grande calcio con i Fiorentina Camp. Sono oltre 120 i bambini, tra cui 14 bimbe, che parteciperanno in totale ai 10 Camp in programma tra giugno ed agosto. L’evento che coinvolgerà il numero maggiore di piccoli atleti sarà quello di Vigo di Fassa, località limitrofa a Moena, in contemporanea con il ritiro della Prima Squadra.

La novità 2019 è che, per questa stagione, il Master Camp attualmente in corso a Firenze si svolge a Coverciano, nello stesso campo dove si allena la Nazionale di Calcio Italiana. I Camp a Firenze dureranno dal 17 al 22 giugno e poi dal 24 al 29 giugno. Per tutte le informazioni: fiorentinacamp.it.