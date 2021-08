ACF, Ritorno al Franchi: come acquistare i biglietti

A distanza di un anno e mezzo il Franchi sta per riaprire le porte per una partita di campionato: sabato sera infatti, in occasione di Fiorentina-Torino, ci sarà la possibilità di tornare ad assistere ad una partita dalle tribune e curve dell'impianto di Campo di Marte. La Fiorentina ha lanciato tramite i propri social la campagna di vendita dei biglietti, con la prima fase che sarà dedicata agli abbonati della stagione 2019/20. Sul sito del club e sui profili social le indicazioni per richiedere il biglietto.

