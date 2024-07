ACF, Info e costi per amichevole con la Reggiana

La Fiorentina, attraverso il proprio sito ufficiale, ha messo in vendita i biglietti per la sfida amichevole di venerdì 19 luglio (ore 20:00) contro la Reggiana, che andrà in scena allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park.

Il prezzo per chi vorrà assistere all'evento è il seguente:

- 10 euro per il biglietto intero

- 5 euro per i ridotti under 14

Per acquistare i biglietti per Fiorentina-Reggiana è necessario - come per gli altri appuntamenti al Viola Park - avere una tessera InViola Premium/Gold. Per questioni di ordine pubblico, la vendita dei tagliandi non è consentita ai residenti nella provincia di Reggio Emilia. I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r, su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket e qualora ancora disponibili presso la Biglietteria del Viola Park il giorno della partita dalle ore 18.