ACF, Gli auguri social a Zdravko Kuzmanovic

© foto di Giacomo Morini

Il 22 settembre del 1987 nasceva a Thun, in Svizzera, Zdravko Kuzmanovic. L'ex calciatore serbo, alla Fiorentina per due stagioni tra il 2007 e il 2009, oggi compie 37 anni. Di nazionalità serba, Kuzmanovic arrivò a Firenze nel gennaio del 2007 dal Basilea. In viola per il centrocampista ex Inter 94 partite con 4reti e 5 assist. Come di consueto la Fiorentina, tramite la sua pagina Instagram ufficiale, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al suo ex calciatore. Di seguito il post di auguri della società gigliata a Kuzmanovic: