ACF, Gli auguri social a Marchionni per i suoi 44 anni

© foto di Federico De Luca

Oggi, lunedì 22 luglio, è il compleanno di Marco Marchionni. L'ex centrocampista della Fiorentina infatti è nato a Monterotondo, in provincia di Roma, il 22 luglio del 1980. Per il calciatore laziale tre stagioni a Firenze dal 2009 al 2012 con nove reti e otto assist in 75 partite. La Fiorentina ha voluto augurare via social buon compleanno al suo ex tesserato, di seguito il post Instagram del club gigliato: