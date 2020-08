ACF, Domani saranno svelate le nuove maglie

L'attesa sta per finire per tutti i tifosi della Fiorentina. Come anticipato da FirenzeViola.it (LEGGI QUI), il club gigliato ha comunicato poco fa sul suo profilo Twitter come sarà domani il giorno in cui verrano svelate le nuove maglie per la stagione sportiva 2020/2021. Di seguito il tweet originale.

| STAY TUNED



Le maglie della Fiorentina 2020-21 ... stanno arrivando!

Domani tutti i dettagli.#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/7aphaHDChR — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 20, 2020