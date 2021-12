ACF, Convocati di domani: ok Castrovilli e Nastasic

È stata da poco diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida di domani contro il Sassuolo, valida per il 18° turno di Serie A. Non recupera Dragowski, ci sono Castrovilli e Nastasic. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Cerofolini, Rosati, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Torreira.

Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Kokorin, Saponara, Sottil, Vlahovic.