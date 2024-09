ACF, Apertura vendita libera dei biglietti per la Conference

FirenzeViola.it

Continua la vendita dei Mini Abbonamenti per la League Phase di UECL 2024/25, disponibili fino al giorno della prima gara ACF Fiorentina vs The New Saints FC in programma il 03/10/2024 ore 21:00, contestualmente da oggi pomeriggio saranno in vendita anche i biglietti delle tre singole partite casalinghe:

GIORNATA 1 - ACF FIORENTINA VS THE NEW SAINTS FC 03/10/2024 H 21:00

GIORNATA 4 - ACF FIORENTINA VS PAFOS FC 28/11/2024 H 21:00

GIORNATA 5 - ACF FIORENTINA VS LASK 12/12/2024 H 18:45

Dalle ore 15:00 del 23/09/2024 e fino all’inizio di ogni singola gara, biglietti in vendita a tariffa INTERO a partire da € 12,00 e RIDOTTO U14 a partire da € 8,00 . Fase Vendita Libera.

*Il RIDOTTO U14 è abbinabile unicamente ad un biglietto o mini abbonamento a tariffa INTERO.