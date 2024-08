ACF, 28 anni fa la vittoria della Supercoppa italiana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Oggi, domenica 25 agosto, ricorre un anniversario in casa viola. Esattamente 28 anni fa infatti la Fiorentina allenata da Claudio Ranieri si impose sul Milan di Oscar Tabarez nella finale di Supercoppa Italiana. A San Siro Batistuta e compagni, da vincitori della Coppa Italia, riuscirono a battere i rossoneri campioni d'Italia in carica per 2-1. A decidere il match fu una doppietta di Gabriel Omar Batistuta che, dopo il secondo gol, dichiarò tutto il suo amore per la moglie davanti alle telecamere con l'ormai celebre "Irina te amo". Il momentaneo pareggio meneghino fu segnato invece da Dejan Savicevic. La società viola ha voluto celebrare il ricordo di questo successo sui suoi profili social. Questo il post Instagram del club gigliato: