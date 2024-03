ACERBI, Finita l'audizione con la Procura: cosa succede

FirenzeViola.it

L'audizione di Francesco Acerbi con la Procura FIGC è terminata e il giocatore adesso è già in campo con i compagni di squadra dell'Inter per l'allenamento odierno. Lo riferisce Sky Sport che spiega come l'interrogatorio dell'interista - iniziato intorno alle 10 - è andato in scena in video conferenza da Appiano Gentile: alla presenza di un ispettore federale, dell'a.d. dell'Inter Giuseppe Marotta e dell'avvocato del club Angelo Capellini. Il procuratore federale Chiné e i suoi vice invece erano a Roma.

Dopo aver ascoltato nelle prossime ore anche l'altro protagonista della vicenda che vede coinvolte Inter e Napoli, ovvero Juan Jesus, il procuratore federale Giuseppe Chiné consegnerà una relazione al giudice sportivo, che aveva sospeso il giudizio in attesa di questo supplemento di indagini sul caso. La giustizia sportiva sarà in grado di emettere una sentenza la prossima settimana, verosimilmente prima della ripresa del campionato.