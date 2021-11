ACCVC, Comunicato: "Importante esserci domani"

Continua il botta e risposta tra Associazione Tifosi Fiorentina e l’Associazione Centro Coordinamento Viola Club in merito alla trasferta di domani allo Stadium di Torino. A seguito della risposta di ATF riguardo le affermazioni del presidente dell'ACCVC in merito alla scelta da parte dei gruppi organizzati della Curva Fiesole di non partecipare alla trasferta per il match contro la Juventus è arrivata una contro-replica da parte di ACCVC con una nota ufficiale condivisa sul proprio sito:

L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club accoglie con stupore le dichiarazioni della neo costituita Associazione Valdarno e di ATF. La questione della trasferta a Torino, come ha ribadito il nostro Presidente Filippo Pucci a Radio Bruno, evidenzia una legittima libertà di scelta della tifoseria Viola: ATF giudica grave l’iscrizione al sito che gestisce i biglietti della partita, ACCVC ritiene che, nonostante l’ennesima iscrizione inutile, è più importante esserci e sostenere la squadra. Non ci sono critiche di lesa maestà né giudizi liquidatori. Ognuno la pensa come crede e, certamente, non può imporre le proprie decisioni. Ci pare che i toni siano andati sopra le righe ma non vogliamo fare polemica: il tutto, ci auguriamo, sia il frutto di un fraintendimento su cose che il nostro Presidente non ha detto e pertanto non vere. Noi saremo a Torino e lo faremo, come sempre, con orgoglio e passione. Rispettiamo la decisione di chi non vuole venire ma pretendiamo lo stesso rispetto. L’unità è e rimane la nostra volontà e non intendiamo infrangerla in alcun modo. Ci auguriamo la stessa cosa da parte di tutti. FORZA VIOLA!

ACCVC