A SINISTRA, Rinnovo Dalbert-Biraghi. Sema...

Sulla fascia sinistra c'è da risolvere la questione dello scambio Dalbert-Biraghi con l'Inter. In particolare il brasiliano aveva un prestito secco che il 31 agosto scadrà così come Biraghi per restare all'Inter deve ancora essere riscattato. La Fiorentina si metterà a tavolino con l'Inter appena il club finisce l'impegno in Europa e l'intenzione è di rinnovare il prestito ma sono possibili altre formule. Tra l'altro da Milano (Fcinternews.it,) parlano di un incontro a breve tra il procuratore del giocatore, Giuffredi, con l'Inter per decidere la soluzione migliore. Il giocatore tra l'altro sarebbe stato sondato dal Siviglia. La Fiorentina da parte sua avrà bisogno di un altro giocaotre su quella fascia. E il Corriere dello Sport ha la soluzione, Ken Sena.Ventisei anni, reduce da una stagione all’Udinese ma di proprietà del Watford è un elemento versatile, che la passata stagione ha giocato quasi sempre a sinistra e in un paio di occasioni a destra".