A Reijnders risponde De Vrij: il derby di Milano finisce 1-1, Milan a -4 dai viola

Derby tambureggiante a San Siro, con la stracittadina tra Milan e Inter che finisce 1-1: alla rete di Reijnders al 45' ha risposto in pieno recupero (93') De Vrij sul cross del neoarrivato Zalewski. In virtù di questo risultato, i nerazzurri si portano a -2 sul Napoli (che questa sera ha la possibilità di allungare a +5 in caso di vittoria sulla Roma) mentre i rossoneri vanno a quota 35 punti, restando a -4 dalla Fiorentina che dunque ha allungato sul Diavolo dopo la vittoria pesante di oggi ottenuta sul Genoa.