A.R.C.A., Raccolta firme contro il parcheggio del Viola Park

Continuano le polemiche attorno al Viola Park. Il nuovo centro sportivo della Fiorentina è finito al centro di un comunicato ufficiale di A.R.C.A., società di gestione del risparmio, la quale ha aperto una raccolta firme contro il parcheggio scambiatore che sorgerà nei paraggi della nuova casa dei viola, a Bagno a Ripoli. La motivazione di A.R.C.A. sarebbe l’utilizzo di soldi pubblici per scopo privato. Di seguito il comunicato:

"Questo parcheggio provvisorio nasce non da necessità della cittadinanza (la possibilità di sosta è generalmente soddisfatta) ma solo dal bisogno di dotare di sosta l’area del centro sportivo della Fiorentina (che ne è sprovvisto) in attesa che venga realizzato il parcheggio scambiatore della tramvia. Domandiamo ai cittadini di Bagno a Ripoli se sono d’accordo che s’impieghino 150 mila euro di soldi comunali per realizzare un parcheggio provvisorio al servizio di una struttura sportiva privata? Se sono consapevoli che questo parcheggio – rimarca l’associazione – in quanto provvisorio, verrà presto smantellato per far spazio alle opere già previste per la Tramvia, pertanto i 150 mila euro saranno soldi pubblici che andranno sprecati? Se sono consapevoli che, oltretutto il parcheggio sarà a pagamento e che quindi i cittadini lo pagheranno due volte"