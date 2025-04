A breve Genoa-Udinese: ecco le formazioni ufficiali del match delle 20:45

La 31ª giornata di Serie A prende il via oggi, venerdì 4 aprile 2025, con l'incontro tra Genoa e Udinese. La partita, che si disputerà alle 20:45, segna l'inizio di una giornata ricca di scontri cruciali per le squadre impegnate nella lotta per i rispettivi obiettivi. Le formazioni ufficiali del match:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Thorsby; Pinamonti.

Udinese (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca