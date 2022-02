A. BERTONI, Pare che la Fiorentina lavori per la Juve

L'ex attaccante Alessandro Bertoni, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato delle sue ex squadre Lazio e soprattutto Fiorentina, alla luce dello scontro del weekend e degli sviluppi futuri: "Beh, pare che la Fiorentina lavori per la Juventus visto che tutti i migliori ultimamente sono passati in bianconero... (riso amaro, ndr). La sensazione è che la squadra abbia perso parecchio. A livello economico ci ha guadagnato ma dal punto di vista tecnico e strutturale Vlahovic era l ciliegina sulla torta. Ora non so come andrà a finire la corsa all'Europa, vista anche la gara con la Lazio che non ha certo entusiasmato".

Che pensa di Piatek e Cabral?

"Piatek se servito bene i gol li fa, Cabral all'esordio ha fatto 2-3 buone cose ma non può ancora essere inserito al cento per cento e almeno per ora non può fare le stesse cose di Vlahovic"

Domani c'è Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia..

"Quella di Gasperini, al di là del ko con il Cagliari, è sempre una squadra forte è sempre bella però a Bergamo in campionato quest'anno hanno vinto i viola. E' anche vero che in quella circostanza c'era un certo Vlahovic".

Come deve riorganizzarsi ora la Fiorentina?

"Bisogna fare di necessità virtù e continuare con quello spirito che ha caratterizzato questa stagione. I giocatori buoni ci sono ma bisogna vedere come andranno le cose in avanti..."

Chi le è piaciuto quest'anno?

"Le punizioni di Biraghi. Mi sta piacendo molto Sottil, ha fatto esperienza in giro e in lui ci vedo un piccolo Chiesa. Ha doti molto interessanti".