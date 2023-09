ZAPPINO A RFV, Turati una garanzia tra i pali. Il Frosinone è una famiglia felice

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola nel pomeriggio di oggi, Massimo Zappino, ex portiere del Frosinone, ha parlato così dell'avvio di stagione dei ciociari, prossimi avversari della Fiorentina: "Per come era partita la stagione, il Frosinone sta facendo un campionato strepitoso. Si sta mettendo in evidenza il portiere, Stefano Turati, ma già dall'anno scorso si potevano cogliere le sue grandi qualità. Il Frosinone con Di Francesco sta esaltando le sue qualità e sta trovando la sua identità. Le neopromosse in generale stanno facendo bene, penso al Lecce. In generale è una partenza di campionato strano, mi riferisco ancora alla classifica del Lecce. Per ora va tutto bene, vedremo alle prime difficoltà.

Il Frosinone non ha giocatori chiave, è il gruppo che fa la differenza ma anche la piazza. Lì si lavora bene, quella città e quella tifoseria è una grande famiglia. Mi ricordo quando siamo retrocessi al primo anno in A: abbiamo perso in casa col Sassuolo e la gente ci ha applaudito.

Terracciano? Sta facendo un inizio di stagione devastante; è forte come portiere, poi in quel ruolo tutti sbagliano, basta vedere cosa è successo a Szczesny. Cerofolini? L'ho visto con l'Atalanta ed ha fatto molto bene, ora però è chiuso da un gran portiere come Turati. Penso che dovrebbe andare a giocare da qualche parte".