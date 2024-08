VIDEO FV, ECCO GUDMUNDSSON ALLE VISITE: "SONO FELICE DI ESSERE QUI"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Di Nardo

L'attesa per Albert Gudmundsson è finita! Il giocatore del Genoa infatti è finalmente a Firenze e in questi minuti è arrivato alla clinica Fanfani, convenzionata con la Fiorentina, per le visite mediche di rito: "Sono molto contento di essere qui, forza viola" le prime parole dell'islandese ai nostri microfoni, accolto da alcune decine di tifosi (visto anche il giorno post Ferragosto).

Dopo tutti gli esami l'islandese potrà mettere la firma sul contratto quinquennale. Gudmundsson arriverà in prestito oneroso dal Genoa di 8 milioni di euro, con un obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17 milioni di euro più 3,5 milioni di eventuali bonus. La cifra totale con i bonus arriverebbe insomma a oltre 28 milioni, al momento la cifra più alta spesa dalla Fiorentina che si era fermata ai 27 di Nico Gonzalez che con l'arrivo dell'islandese potrebbe lasciare Firenze.