VANNUCCI A FV, Rocco messere d'eccezione

L'assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci ha parlato così ai microfoni di FirenzeViola.it poco prima dell'inizio della finale del Calcio Storico Fiorentino: "Oggi un Magnifico Messere d'eccezione, è un'idea nata dal sindaco Nardella per dare il giusto benvenuto in città a Commisso seguendo quella che è la tradizione fiorentina. Il Calcio Storico rappresenta al meglio il carattere, i pregi, i difetti e spirito dei fiorentini. E' molto bello che oggi lui sia qui sperando si vedere anche un bello spettacolo in campo. Tutte e due le squadre sono molto attrezzate. Godiamoci lo spettacolo e viva Fiorenza!. Le semifinali sono state due partite combattute giocate con rispetto. Sono state due partite di calcio in costume ovvero che comprendono fase tattica, fase della ricerca della caccia, fase di studio. Si gioca 27 vs 27, il campo in proporzione è piccolo ed è necessario una preparazione importante per giocare in queste condizioni. E in questi ultimi anni è sempre più difficile trovare squadre poco attrezzate".