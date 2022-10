UJFALUSI A RFV: "BARAK NON GIOCA NEL SUO RUOLO. CON L'INTER UN PUNTO BUTTATO"

Torna a parlare ai media italiani un grande ex viola come Tomas Ujfalusi: l'ex difensore della Fiorentina ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola (nel corso della trasmissione Viola amore mio) per fare il punto della situazione sul momento della squadra di Italiano e per parlare anche dell'Istanbul Basaksehir, squadra che Biraghi e compagni affronteranno domani in Conference League. Ecco le sue parole in esclusiva: "L'inizio non è in linea con la stagione scorsa. C'erano tante aspettative ed anche i tifosi non sono contenti. Stanno aspettando Cabral e Jovic ma mancano i gol, quello è il problema. In difesa poi ci sono anche problemi. La partita con l'Inter era iniziata male poi c'è stata una grande reazione. L'errore di Venuti poi è costato un punto che sarebbe stato meritato.

Jovic? Secondo me ha sbagliato ad andare a Madrid, però non è facile dire di no. Ora le aspettative su di lui sono alte, spero che si possa rifare già domani contro il Basaksehir.

Su Barak dico che sta giocando in un ruolo che non è abituato a fare. A Verona era più vicino alla porta, lui è molto forte anche di testa. Ora, in questa Fiorentina si deve sopperire all'assenza in mezzo al campo di Torreira e lui deve giocare più dietro.

La partita di Conference? Col Basaksehir non sarà facile, anche se all'andata i turchi hanno fatto tre tiri in porta. Il Basa sta facendo bene ed ha qualità, in più non ha ancora preso gol in Europa. Mi aspetto la solita Fiorentina che prova a mantenere il possesso palla. La Conference potrebbe essere un grande obiettivo per i viola. Ci sono squadre interessanti ma la Fiorentina ha la squadra per fare bene".