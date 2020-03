TOMOVIC A FV, DA13? I ricordi e le coincidenze

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PERSI 50-60 MILA EURO PER LA TRASFERTA A VUOTO Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... NOTIZIE DI FV BALLARDINI A FV, CON DAVIDE ERAVAMO DA EUROPA Il mondo della Fiorentina, ed in generale del calcio italiano, oggi commemora i 2 anni dalla scomparsa di Davide Astori, calciatore e uomo stimato da chi ci ha giocato assieme o l'ha allenato. Come nel caso di Davide Ballardini, tecnico di Astori a Cagliari nel... Il mondo della Fiorentina, ed in generale del calcio italiano, oggi commemora i 2 anni dalla scomparsa di Davide Astori, calciatore e uomo stimato da chi ci ha giocato assieme o l'ha allenato. Come nel caso di Davide Ballardini, tecnico di Astori a Cagliari nel... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Marzo 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi