TAIBI A RFV: "Folorunsho non è una scommessa. A Firenze può essere devastante"

Massimo Taibi, ex portiere nonché attuale ds della Pistoiese, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare di Fiorentina. Queste le sue riflessioni su Michael Folorunsho, giocatore del Napoli vicino ai viola e che Taibi ebbe con sé nell'esperienza alla Reggina: "Lo avevo visto a Bari in Serie C. In poche partite me ne innamorai. In B è stato il primo colpo che ho fatto. Spostarlo in avanti fu un'intuizione di Baroni, Folorunsho deve stare davanti alla porta. Nel 4-2-3-1 per noi a Reggio Calabria fu devastante. Un bravissimo ragazzo e un calciatore anche generoso, sta meritando tutto quel che di buono ha raccolto fin qui".

È un giocatore che può ricordare Bove e sostituirlo nello scacchiere di Palladino?

"Sì, fisicamente sono diversi ma hanno una simile tipologia di gioco. Anche Bove faceva gol inserendosi, si trovava al posto giusto al momento giusto. È un po' lo stesso ruolo che recita Folorunsho".

Come mai, conoscendolo, a Napoli è andata così male?

"Dipende anche cosa vuole un allenatore da un giocatore. Non si spiega: Conte è un ottimo allenatore, Folorunsho un grande giocatore. Avendo poco spazio a Napoli, fa bene ad andare a Firenze e trovare minutaggio".

A Firenze pensa possa trovare l'ambiente giusto?

"Non stiamo parlando di una scommessa, è stato anche in nazionale. Ha già fatto vedere di che pasta è fatto, deve solo trovare continuità e giocare. Il ragazzo si vuole sentire protagonista, a Firenze può consacrarsi ancor di più. Può andare là e fare la differenza".

In che ruolo lo vede al meglio?

"Dipende come Palladino vuole giocare davanti. Noi lo portammo come interno di centrocampo, tatticamente però non era perfetto. Io l'ho sempre visto devastante davanti, dal centrocampo in su. Perché a lui serve vedere la porta, quando la vede, segna. Ha anche resistenza, può fare benissimo".

