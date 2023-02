T. CORSI A RFV, Scontri deleteri. Contestazioni? Io...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER MILENKOVIC UN FASTIDIO ALL'ADDUTTORE Nikola Milenkovic è uscito nel corso del primo tempo di Fiorentina-Empoli per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il serbo ha accusato un fastidio all'adduttore, verrà valutata l'entità nei prossimi giorni. Nikola Milenkovic è uscito nel corso del primo tempo di Fiorentina-Empoli per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il serbo ha accusato un fastidio all'adduttore, verrà valutata l'entità nei prossimi giorni. NOTIZIE DI FV PARISI-VIOLA, CORSI: "DARLO VIA ERA RINUNCIARE AL PROGETTO" Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, nell'intervista con Firenzeviola.it, si è soffermato anche sui rapporti di mercato incrinatisi nelle ultime ore della sessione estiva per via delle mancate aperture alla Fiorentina per Fabiano Parisi: "Sono episodi... Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, nell'intervista con Firenzeviola.it, si è soffermato anche sui rapporti di mercato incrinatisi nelle ultime ore della sessione estiva per via delle mancate aperture alla Fiorentina per Fabiano Parisi: "Sono episodi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi