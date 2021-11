T. CORSI A FV: “SO CHE COMMISSO VUOLE ALZARE L'OFFERTA PER VLAHOVIC"

La partita di sabato tra Empoli e Fiorentina si avvicina e chi meglio di Tito Corsi, che ha vissuto entrambe le piazze sia da giocatore che da dirigente, può commentarla? “Mi aspetto una sfida aperta - dice in esclusiva a FirenzeViola.it - La Fiorentina è favorita, ma l’Empoli sta inanellando prestazioni superiori rispetto a quello che ci si poteva aspettare”.

Direttore, Vincenzo Italiano le sta piacendo? La squadra sembra rivitalizzata...

“Assolutamente sì, finora è stato determinante. Ma lo avevo già seguito per motivi di lavoro all’inizio del suo percorso da allenatore in Serie D e mi ero subito accorto che riusciva a portare sempre a casa risultati considerevoli”.

Passando alla questione Vlahovic, lei si aspettava che il centravanti decidesse di non rinnovare proprio?

“Beh, posso dire che il club gli aveva fatto non solo offerte di “sacrificio” ma pure giuste, considerando che comunque fino allo scorso anno il serbo non aveva partecipato granché alla prima squadra. Comunque so che Commisso reitererà la proposta, maggiorata. In questo modo credo che il parere del procuratore, mi dicono molto influente, possa essere attenuato. E vorrei dire un’altra cosa”.

Prego.

“Questo avvicinarsi alle coppe da parte della Fiorentina può far pensare al giocatore che, forse, quel che andava cercando in squadre più grandi può trovarlo anche a Firenze. Inoltre, se i viola aggiungessero due acquisti importanti si muoverebbero come ha fatto l’Atalanta in passato. Ambendo cioè a lottare contro squadre importanti”.

A proposito dei due acquisti cui ha fatto riferimento, in questi giorni si fa un gran parlare di Berardi e Ikoné. Su chi punterebbe Tito Corsi?

“Su nessuno dei due. Per me va preso il centravanti Alvarez. In Argentina mi hanno detto che, oltre a essere fortissimo, può anche fare diversi ruoli. Anche perché, chi gioca come centravanti se Vlahovic si fa male? Secondo me Alvarez darebbe più tranquillità”.