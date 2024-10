STICCHI DAMIANI A RFV: "PONGRACIC UN MARZIANO. SIAMO SU DUE LIVELLI DIVERSI, MA IN VIA DEL MARE TUTTO PUÒ SUCCEDERE"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Colpi d'ala" per parlare della sfida di domenica dei giallorossi in casa contro la Fiorentina:

Adesso scovare talenti è più difficile?

"Sì è vero. Il nostro progetto lo portiamo avanti con grande sacrificio. Sono presidente dal 2017 del Lecce e abbiamo fatto una vera scalata cercando di abbinare ai risultati sportivi un tema di sostenibilità del club che è difficile da far comprendere ai propri tifosi. Oggi abbiamo un territorio che ci accompagna nel progetto tra le mille difficoltà. Abbiamo un bravo direttore sportivo che sta facendo un ottimo lavoro. Il feeling tra la società e i tifosi sta un pò scomparendo negli ultimi tempi".

In ottica futura vi state impegnando sulle strutture. Come sarà il centro sportivo?

"Abbiamo deciso di reinvestire sulle strutture, in particolare il centro sportivo che è il tallone d'achille del club perché ancora non lo abbiamo di proprietà e puntiamo ad averlo. Abbiamo già acquisito le aree e a breve metteremo il primo mattone. Io cerco di utilizzare il club per fare attività sociale su tutto il territorio".

Come vede la gara di domenica?

"Lo scorso anno fu una vittoria importantissima per la salvezza. Il valore tra le due formazioni è diverso e c'è un divario evidente. La Fiorentina ha fatto un grande mercato, però spesso nel nostro stadio accadono delle cose improbabili"

Pongracic non farà parte della gara. Cosa ne pensa del suo avvio di stagione?

"Pongracic con noi anno scorso è stato un marziano, aveva un livello differente rispetto agli altri. Deve stare in un contesto che dee dargli fiducia. A Lecce ha fatto benissimo, ma spesso ha avuto stagioni altalenanti, è un giocatore che va tenuto in considerazione e se ha fiducia può alzare il livello della squadra. Caratterialmente necessita di essere appoggiato. Pongracic è stata un'operazione dove la Fiorentina si è intromessa all'ultimo perché lo ha strappato al Rennes, è un giocatore che vale quella cifra e sono sicuro che Palladino lo valorizzerà".

