SOTTIL A FV, Ricky vuol restare. Iachini porta gioia

Ad assistere all’allenamento della Fiorentina in tribuna al Franchi era presente anche Andrea Sottil, padre del numero 11 viola Riccardo. Ecco le sue parole raccolte in esclusiva da Firenzeviola.it: “Oggi c’è tanto entusiasmo, sicuramente Iachini a Firenze è stato un idolo per temperamento e carattere, ha portato un’ondata di felicità. La seconda parte di stagione di Riccardo? Al suo primo anno di serie A sta facendo il suo percorso ed è sempre a disposizione: deve cercare di conquistarsi un posto e migliorare dove serve. Lui vuole restare qua perché è innamorato di Firenze. Per il futuro spero per lui che possa trovare più spazio ma dipende da lui: chi meriterà scenderà in campo con Iachini. La Fiorentina in basso? Mi dispiace ma si riprenderà perché ha tutti i mezzi tecnici per farlo. Dispiace per Montella ma il nostro mestiere è questo”.