SIND. BAGNO A RIPOLI A RFV: "Viola Parking, faremo ricorso al Consiglio di Stato"

Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, durante "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola ha parlato della situazione Viola Parking (qui i dettagli). Per prima cosa ha però parlato dell'evento che si è tenuto qualche giorno fa al Viola Park, quando l'istituto Archea ha rivelato le opere scoperte durante gli scavi per la costruzione del centro sportivo viola: "C'è stata una bella unione tra il passato e il futuro. Un convegno organizzato dall'architetto Casamonti e la supervisione anche del club. Quello che è emerso è che si possono fare lavori importanti, in un certo senso visionari, e allo stesso modo salvaguardare il nostro patrimonio culturale. Anzi, questi scavi ci hanno permesso di scoprire resti dall'importante valore storico. Sono stati ritrovati numerosi resti umani, in quella zona all'epoca romana c'era una necropoli che è tornata alla luce, tutto materiale che sarà esposto al Viola Park per far vedere cosa c'era là sotto.

Per il Viola Parking c'è stata quella che non chiamerei una battuta d'arresto, è un passaggio intermedio e c'è solo da capire il ricorso fatto dagli abitanti. Quel parcheggio è di proprietà della Fiorentina e ha un valore importante per la zona. Noi come Comune di Bagno a Ripoli siamo in contatto con la Fiorentina per risolvere questa situazione. Faremo ricorso al Consiglio di Stato con richiesta di sospensiva, perché quel parcheggio serve e come, perché ci sono i lavori della tramvia e tutta la zona intorno è inutilizzabile per la sosta. Noi cercheremo di essere più rapidi possibile, poi sui tempi decideranno i tecnici. Si tratta di riconoscere l'utilità per la comunità di quel parcheggio".