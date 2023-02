SEMPLICI A RFV, Serve cambiare subito. I fischi...

Intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio, l’ex tecnico tra le altre di Fiorentina Primavera, Cagliari e Spal Leonardo Semplici, ha commentato il momento della squadra di Italiano, alla luce del brutto ko di ieri al Franchi contro il Bologna: “Da fuori non è facile dare un giudizio: è chiaro che la Fiorentina ha un andamento diverso tra la Serie A e le Coppe”.

La Viola è dunque davvero da 12° posto?

“Non credo sinceramente… però è chiaro che ora serve un immediato cambio di passo. Mi spiace perché la Fiorentina mi sembrava in ripresa ed è ricaduta in un momento negativo. Quando la Fiorentina gioca contro squadre che vogliono fare la partita si esprime meglio”.

Crede che il mercato estivo abbia indebolito la Fiorentina?

“I viola stanno pagando le tante competizioni in cui sono coinvolti, ma sul mercato non credo che la finestra estiva abbia prodotto un sostanziale indebolimento. Si deve smettere di fare riferimento alla stagione passata: un anno fa la Fiorentina aveva un giocatore in grado di segnare 16 gol nel girone d’andata che ora non ha più”.

Il rendimento di Amrabat sta condizionando la squadra?

“Il mondiale che ha fatto è stato straordinario ma credo che ora, visto che il torneo si è giocato in un momento anomalo della stagione, stia pagando qualcosa sotto l’aspetto fisico e mentale”.

Lei come avrebbe reagito ai cori della Fiesole di ieri?

"C’è metro e metro da usare in partita… sicuramente io ci sarei rimasto male al pari di Italiano. In questo momento, la partecipazione del tifo farebbe più piacere rispetto alle critiche”.

Pensa che la Fiorentina sia più una squadra da “gara secca” piuttosto che da un lungo percorso?

“In questo momento sembra che sia così. Contro le squadre importanti i viola hanno sempre fatto grandi prestazioni. Con Torino e Bologna, che sono di pari livello rispetto ai viola, sono venuti fuori tutti i limiti della squadra”.