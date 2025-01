SELLA A RFV: "Palladino preparato ma deve capire i problemi velocemente"

FirenzeViola.it

Ezio Sella, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Io penso che la crisi della Fiorentina sia inaspettata. Le prestazioni non sono state all’altezza delle precedenti, secondo me mancano giocatori importanti, vedi Cataldi ai box nell'ultimo periodo. Senza di lui la Fiorentina perde equilibrio in fase difensiva e di costruzione, speriamo che recuperi presto".



Cristante è stato accostato ai viola, cosa ne pensa?

"Se sta bene è un giocatore importante, secondo me ha tutte le caratteristiche per essere un centrocampista di sostanza e di qualità. Non dimentichiamo che è molto bravo negli inserimenti. Insieme a Cataldi potrebbe dare uno spessore importante al centrocampo viola. Personalmente lavorerei sulla fase difensiva sia per Dodo che per Gosens, ultimamente stanno avendo qualche difficoltà. Spesso i gol che prende la Fiorentina vengono dagli esterni".

Cosa ne pensa di Dennis Man?

"Per me è un giocatore di qualità ma è molto discontinuo. La Fiorentina deve prendere dei calciatori per fare il salto di qualità. Lui vedo che sta trovando difficoltà anche a Parma. Sentendo anche il valore che gli danno, ci penserei bene. Io andrei su un giocatore più pronto ed esperto per dare una mano a Kean".

Palladino come lo giudica?

"Se si guarda la classifica la Fiorentina è sesta, penso stia facendo un buon lavoro, ovviamente deve analizzare bene le ultime 6 partite e vedere dove intervenire. Penso sia un allenatore preparato ma deve capire velocemente i problemi della squadra".

