SCOPRITORE PIATEK A FV: "TORNERÀ QUELLO DI GENOVA E PORTERÀ LA VIOLA IN EUROPA"

La Fiorentina, al momento, è la regina assoluta di questo calciomercato di riparazione. Dopo appena cinque giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale, infatti, i viola hanno già acquistato Jonathan Ikoné e Krzysztof Piatek. Proprio quest'ultimo, nella giornata di ieri, ha svolto la seconda parte di visite mediche, firmato il suo nuovo contratto e adesso è totalmente a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Per commentare il suo ritorno in Italia, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, lo scopritore dell'attaccante polacco: Andrzej Bolisega.

Ci racconta la sua storia con Piatek?

"Molti anni fa sono stato allenatore delle squadre giovanili del Lechia Dzierżoniów. Krzysztof si è unito alla mia squadra quando aveva appena 11 anni. Erano un gruppo di giovani giocatori davvero talentuosi. Noi viviamo ai piedi dei Monti Owl, e questa regione è famosa per i suoi splendidi paesaggi, ma anche per i talenti calcistici. Fin dall'inizio si è distinto per i gol, il coraggio e il suo carattere forte. È interessante notare come Piatek non si sia distinto dagli altri compagni solo per le sua qualità, ma deve il suo successo alla diligenza e alla coerenza. Proprio per questo sono sempre stato convinto che se avesse avuto la possibilità di giocare in un grande club, avrebbe fatto benissimo. Oggi, infatti, è un giocatore della Nazionale polacca e gioca in un club importante come la Fiorentina".

Come si spiega il calo di rendimento che ha avuto al Milan prima e in Germania poi?

"Ogni giocatore ad un certo punto della propria carriera vive momenti alti e bassi. Krzysztof è un calciatore ambizioso che in ogni partita dà il cento per cento di sé. Tuttavia, ora gli manca la cosa più importante: l'efficacia. Sono convinto, però, che il passaggio alla Fiorentina sarà un nuovo inizio per lui e un'occasione per rivivere i giorni di gloria dei tempi del Genoa".

Crede che alla Fiorentina possa tornare ai suoi livelli più alti?

"La Fiorentina è una squadra ricca di storia e di successi. È un grande onore che Piątek si unisca a una squadra in cui hanno giocato giocatori del calibro di Roberto Baggio, Enrico Chiesa e Gabriel Omar Batistuta. Sono sicuro che la Fiorentina sia una squadra interessante che può lottare per le posizioni più alte del campionato italiano e qualificarsi alle coppe europee. Spero che Krzysztof aiuti a realizzare i sogni dei tifosi viola".