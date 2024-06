SCHWOCH A RFV, Goretti persona quadrata. Retegui mi piace. Icardi un sogno

FirenzeViola.it

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

L'ex calciatore di Napoli e Vicenza tra le altre, Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze In Campo" per analizzare l'attualità di casa viola. Queste le sue parole a partire da un ricordo di Roberto Goretti, prossimo DS viola, con cui Schwoch ha giocato insieme a Napoli: "Roberto è una persona stupenda. Sempre disponibile. Si è sempre dimostrato un amico. Era un centrocampista tecnico che se serviva sapeva anche essere duro. Si sentiva in campo. Senza gli infortuni avrebbe potuto fare grandi cose. Non siamo stati insieme tanto però si vedeva che era una persona quadrata. Già pensava a quello che era il dopo calcio. Sa quello che vuole ottenere e spesso raggiunge gli obiettivi".

Sul futuro attacco viola

"Palladino a Monza ha voluto una punta centrale fisica. Identikit? Pinamonti non è un attaccante da 20 gol però va spesso in doppia cifra. Icardi sarebbe un sogno, è un finalizzatore che non sbaglia. Però Palladino ha usato una punta alta come Djuric che non è un bomber. La Fiorentina vuole rimanere in Europa e migliorarsi, quindi penso che dovrà prendere un attaccante. Forse con un centravanti diverso non avrebbe perso tutte queste finali. Retegui è un buonissimo giocatore. Su Arnautovic invece avrei dei dubbi sotto il profilo fisico".

