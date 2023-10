SAUDATI A RFV, Fare la punta oggi non è semplice

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER BIRAGHI BOTTA PRESA CON L'ITALIA: IL PUNTO Dalla lista dei convocati per la partita contro l'Empoli è assente il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'assenza del terzino è dovuta ad un colpo preso nell'ultima rifinitura con l'Italia qualche... Dalla lista dei convocati per la partita contro l'Empoli è assente il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'assenza del terzino è dovuta ad un colpo preso nell'ultima rifinitura con l'Italia qualche... NOTIZIE DI FV NICO, CHE DATI: SOLO LAUTARO HA UNA MEDIA-GOL MIGLIORE Il portale di statistiche Opta riporta alcuni dati curiosi legati a Nico Gonzalez e ai traguardi che, in caso di gol questa sera nel derby contro l'Empoli, l'esterno potrebbe tagliare all'interno di un avvio di stagione eccellente per l'argentino. Partendo... Il portale di statistiche Opta riporta alcuni dati curiosi legati a Nico Gonzalez e ai traguardi che, in caso di gol questa sera nel derby contro l'Empoli, l'esterno potrebbe tagliare all'interno di un avvio di stagione eccellente per l'argentino. Partendo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi