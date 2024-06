SANTACROCE A RFV: "Alla Fiorentina è mancato un vero attaccante. Palladino è un allenatore bravo e serio ma servirà rafforzare la squadra"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabiano Santacroce, ex difensore - tra le altre - di Napoli e Parma, oggi procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?", per parlare del possibile futuro tecnico viola Raffaele Palladino, suo grande amico. Queste le sue parole, iniziando da una riflessione sulla stagione viola: “Il mio giudizio è positivo per il gioco mostrato dalla Fiorentina. Rimane il rammarico di non aver avuto delle punte che potessero concretizzare l’ampio gioco che i viola creavano".

Cosa ne pensa di Raffaele Palladino?

“Ho un ottimo ricordo del Palladino giocatore e ho una bella impressione anche del Palladino allenatore. Lo seguo da quando allenava la Primavera del Monza. Era un tecnico che con carisma riusciva a trasmettere ciò che voleva ai propri giocatori. Avevo pochi dubbi sul suo percorso ma è riuscito ad andare al di sopra delle aspettative. Com'è nel privato? Raffaele è una persona elegante, che fa dei propri valori un modo di vivere. È una persona seria ma che sa far divertire”.

Si può migliorare questo ottavo posto solo con l’arrivo di Palladino?

“La Fiorentina aveva già un grande allenatore e ora avrà un nuovo tecnico che vuole imporre il proprio calcio. Certo, i viola dovranno mettere mano al mercato perché quest’anno tante squadre si rafforzeranno per andare a caccia della Champions League".

