RUSSO A FV, Vittoria con la Juve spero sia svolta

Il noto speaker radiofonico e presentatore, tifosissimo della Fiorentina, Federico Russo, ha parlato, in esclusiva, alla redazione di FirenzeViola.it, così della situazione attuale in casa viola:

Come giudica la stagione della Fiorentina fin qui? “È difficile essere felici. Fortunatamente l’ultima partita ci hanno fatto un bel regalo, tra l’altro era il mio compleanno e quindi ho esultato il doppio. Ci aspettiamo tutti di più però. Ora speriamo che la vittoria a Torino possa essere la svolta per questa stagione”.

Prandelli può essere l’uomo giusto per rialzare la Fiorentina? “La scelta di riprendere Prandelli è stata una scelta azzeccata, a differenza di altre prese in passato. Dobbiamo rimediare a dei problemi ma non è facile. Non potevamo di certo aspettarci allenatori come Pochettino quindi dobbiamo accontentarci. Prandelli vuole bene a Firenze e conosce bene la città. Sicuramente la Fiorentina non ha una rosa da salvezza, ci sono problemi di testa”.

Chi le ha colpito in positivo e in negativo di questa stagione? “In meglio mi sono piaciuti molto Milenkovic, Biraghi e Castrovilli. Il ritorno di Biraghi è stato molto utile. In peggio non dico nessuno perché a me non piace criticare individualmente”.