ROMULO A RFV, Arthur? Scelta giusta: farà bene

Romulo a Radio Firenze Viola

L'ex viola Romulo ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione Social Club, dove ha parlato del connazionale Arthur. Queste le sue parole: "Arthur fa correre la palla, mentre Amrabat è un motorino, mi piace tanto. Però Arthur al Gremio faceva delle cose bellissimo, mi piace tantissimo anche lui. Sicuramente farà bene a Firenze, starà alla grande. I tifosi gli daranno il sostegno necessario. Lui ha fatto la scelta giusta e anche la Fiorentina ha preso un'ottima decisione".

Gli ultimi anni ha avuto difficoltà... "Tanti calciatori hanno dei momenti negativi. A causa degli infortuni ha avuto tanti problemi negli ultimi anni. Ma credo che questo periodo sia passato. E' uno dei centrocampisti più di qualità che abbiamo mai visto. Prima degli infortuni era devastante. Io spero che a Firenze ritrovi i suoi momenti migliori".

Su Cabral: "A gennaio avevo detto che ogni brasiliano quando arriva in Italia ha bisogno di ambientamento. La tattica di italiana è tosta, dalle altre parti si gioca un calcio più libero. Soprattutto con Italiano, è uno dei migliori in Italia: a lui piace tantissimo il gioco di squadra e l'organizzazione. Ed è normale che un brasiliano faccia fatica all'inizio. Bisogna dargli tempo, ma secondo me farà molto bene".

Su Dodo: "Anche su di lui c'era qualche dubbio all'inizio. Dodo ha fatto bene nella stagione passata, mi piace tanto. E' molto disciplinato, può essere uno dei terzini più forti nella stagione che verrà all'interno del campionato italiano".

Verrai a Firenze? "Mi sto preparando per visitare il nuovo centro sportivo, voglio anche andare al Franchi e stare in Curva Fiesole a vedere la partita. Poi sto studiando per fare l'allenatore. Sarebbe bello in futuro allenare il settore giovanile viola".

