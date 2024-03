ROMANO A RFV, Barone era dirigente e uomo di spessore

FirenzeViola.it

Francesco Romano a Radio Firenze Viola

Francesco Romano, noto agente ed ex calciatore che tra gli assistiti ha anche l'ex viola Marco Benassi, è intervenuto così ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Barone era un grandissimo appassionato di calcio. Ho avuto spesso modo di parlare con lui. L'ho conosciuto quando era dirigente dei Cosmos. Benassi mi raccontava che lui arrivava la mattina per la prima squadra e poi andava via dopo aver salutato tutti i bambini della squadra a fine sera. Questo mostrava il suo spessore come dirigente e come uomo".

Barone lavorava al Viola Park come facevano i grandi dirigenti del passato?

"Un vecchio modo di fare calcio in una struttura all'avanguardia che ti permette di tenere sott'occhio tutto il mondo Fiorentina. Dovrà essere da esempio perché il calcio e la struttura così pensata è quella che ti permette di fare sempre meglio. Ai tempi Trigoria era così, si è tornati un po' a quel calcio. Questa struttura ti porta ad essere al top del calcio internazionale. Il Viola Park è un'eccellenza che ci lega a una persona. Io ho potuto parlare spesso con lui di calcio, dal passato al settore giovanile odierno".

Benassi ieri ha pubblicato un bel messaggio.

"Io l'ho vissuto anche nei suoi racconti giornalieri. Benassi ha anche i figli che giocano nelle giovanili della Fiorentina. Benassi è uno vero, ha passato tanti momenti belli a Firenze, alcuni meno ma fa parte dello sport. Oggi accompagna i figli al Viola Park e in questi momenti riconosceva l'umanità di Joe Barone".



